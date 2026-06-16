Мариупольские школьники побывали на театрализованном бале-маскараде в Петербурге. Фото: АГО Мариуполь

Мариупольские школьники стали участниками театрализованного бала-маскарада в лагере «Дружных» в Санкт-Петербурге. На один вечер лагерь превратился в императорский дворец, где юные гости из Мариуполя окунулись в атмосферу эпохи Михаила Ломоносова. Об этом сообщили в администрации городского округа Мариуполь.

Ребята в нарядных костюмах танцевали под классическую музыку, участвовали в бале и знакомились с традициями того времени.

Ранее сообщалось, что школа из Мариуполя вошла в топ-20 России по инженерному образованию. Ассоциация образовательных организаций «Консорциум по развитию школьного инженерно-технологического образования в Российской Федерации» за 2025-2026 учебный год опубликовала список лучших общеобразовательных учреждений страны. Мариупольская школа заняла 13 место.

Кроме того, компания «Модуль-Центр» продолжает восстанавливать здание городского отдела ЗАГС в Мариуполе.

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