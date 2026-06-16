В Енакиево и Дебальцево временно отключили воду из-за ремонта Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

ГУП ДНР «Вода Донбасса» сообщила, что 16 июня на фильтровальной станции проводят аварийно-восстановительные работы. Временно прекращена подача воды в Енакиево и Дебальцево. На 50 процентов сокращена подача в Кировское, Ждановку и Шахтерск. Завершить работы и заполнить водоводы планируют 17 июня.

- Завершение работ и заполнение водоводов запланировано на 17 июня 2026 года, - сообщили на предприятии.

Ранее сообщалось, что благодаря удачным погодным условиям Донецкая Народная Республика сформировала стратегический запас воды.

Кроме того, в начале учебного года больше половины школ и детских садов ДНР нуждались в регулярном подвозе воды. Сейчас такая необходимость осталась лишь у единичных учреждений и только по заявкам. В сентябре вода нужна была более чем в 500 учреждениях. Дальше с каждым месяцем ситуация улучшалась.

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