День порадует жителей и гостей Донецка устойчивым летним теплом Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Донецке во вторник ожидается по-настоящему летняя жара - дневная температура поднимется до +24 C. День вполне подойдет для прогулок и отдыха на природе. При этом стоит учитывать высокую солнечную активность. Расскажем подробнее, какой будет погода в Донецке 16 июня 2026 года.

Температура воздуха

День порадует жителей и гостей Донецка устойчивым летним теплом. По данным метеорологов, днем воздух прогреется до +23-24°C. Утром температура будет заметно ниже - около +15-16°C, но уже к 11-12 часам начнется интенсивный прогрев. Ночью столбики термометров вновь опустятся до +16°C - это создаст ощущение мягкой, но прохладной ночи.

Осадки

Ожидается переменная облачность, в течение дня возможен небольшой дождь. Ветер будет дуть с юго-западной стороны, его скорость составит 3-4 м/с, с кратковременными порывами до 8 м/с. Умеренный ветер поможет немного смягчить ощущение жары, особенно в первой половине дня.

Атмосферное давление

Атмосферное давление останется в пределах нормы - около 744-745 миллиметров ртутного столба.

Народный календарь

16 июня в народном календаре отмечается Лукьян Ветряк. В старину этот день связывали с наблюдением за ветром: по его направлению и силе пытались предсказать погоду на ближайшие недели. Считалось, что южный ветер в Лукьянов день сулит теплое и урожайное лето, а если ветер дует с севера - стоит ждать похолодания. Также в этот период крестьяне активно занимались полевыми работами, ориентируясь на погодные приметы и стараясь успеть завершить важные этапы посевной.

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