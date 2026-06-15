В Мариуполе состоялся турнир по домино для спортсменов с ОВЗ

В Мариуполе прошел спортивный турнир по игре «Домино 2×2» для людей с ограниченными возможностями здоровья. Соревнования организовали отдел физической культуры и спорта администрации города, МБУ МГЦФЗН «Спорт для всех» и Республиканский центр адаптивной физической культуры и спорта. Площадкой для турнира стал шахматный клуб.
Организаторы подчеркнули, что игра в домино - это не только состязание, но и эффективная тренировка важных навыков. Домино помогает спортсменам с ОВЗ тренировать логику, аналитические способности, память, внимание и мелкую моторику.
По итогам напряженных партий определились призеры турнира. Первое место завоевали Игорь Погорелов и Сергей Потапов. Серебряными призерами стали Ирина Прокопчук и Вадим Леонтьев. Бронзовые награды получили Евгений Збандут и Антон Карнаух.
Победителей и призеров наградили грамотами и медалями.
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