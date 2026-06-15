В ДНР проведут молодежный форум «Донбасс Православный»

Положение о проведении форума подписали представители Донецкой епархии РПЦ и Министерства молодежной политики Республики. Фото: eparhiadonetsk.ru

В ДНР готовятся к проведению молодежного форума «Донбасс Православный». О старте организационных мероприятий сообщили в пресс-службе Донецкой епархии Русской Православной Церкви.

Положение о проведении форума подписали представители Донецкой епархии РПЦ и Министерства молодежной политики Республики. В церемонии приняли участие председатель отдела по работе с молодежью протоиерей Евгений Аксенов и руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Сергей Добровольский.

Программа форума рассчитана на активное вовлечение молодежи: участников ждут тематические образовательные модули, дискуссионные площадки по вопросам молодежной политики, обсуждение взаимодействия Церкви и общества, а также механизмов поддержки новых молодежных инициатив в Донбассе.

После подписания документа организаторы провели рабочую встречу, на которой детально проработали план мероприятия. Ключевым аспектом подготовки стало обеспечение безопасности всех участников и гостей форума.

Сергей Добровольский подчеркнул значимость проекта для молодежи региона.

- Уверен, что наша молодежь искренне интересуется духовно-нравственными ценностями, историей и традициями своей страны, - отметил он.

По словам Добровольского, сотрудничество епархии и молодежных структур позволит реализовать в ДНР еще больше значимых проектов, а также проводить образовательные, просветительские и православные мероприятия.

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