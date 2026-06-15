Ветераны боевых действий из ДНР выступят в Казани на чемпионате «Абилимпикс»

В фонде «Защитники Отечества» подчеркнули, что участие в чемпионате - это не только возможность для ветеранов показать свой профессиональный уровень, но и важный шаг в социальной адаптации. Фото: t.me/fond_ZO_DPR

С 26 июня по 1 июля в Казани пройдет второй чемпионат по профессиональному мастерству среди участников СВО «Абилимпикс». ДНР на соревнованиях будут представлять 11 ветеранов боевых действий. Об этом сообщили в региональном филиале фонда «Защитники Отечества».

Участникам предстоит продемонстрировать свои навыки в широком спектре компетенций: в программу включены более 20 основных и 7 демонстрационных направлений. Среди них - востребованные профессии, такие как «Малярное дело», «Оператор БПЛА», «Поварское дело», «Массажист», «Сварочные технологии» и «Слесарное дело».

В фонде «Защитники Отечества» подчеркнули, что участие в чемпионате - это не только возможность показать свой профессиональный уровень, но и важный шаг в социальной адаптации.

- Приобретенные навыки самопрезентации, несомненно, помогут нашим героям достойно заявить о себе и продемонстрировать профессионализм на высоком уровне, - отметили в организации.

Накануне отъезда участников состоялось совместное чаепитие ветеранов с руководителем филиала фонда «Защитники Отечества» в ДНР Мариной Соловаровой. Она искренне пожелала всем конкурсантам успехов и побед на предстоящих соревнованиях.

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