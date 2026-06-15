Специалисты уже провели обрезку деревьев на проспекте Нахимова, улицах Латышева и Университетской, а также в Днепропетровском переулке. Фото: МАХ/Кольцов

В Мариуполе продолжают обрезку аварийных деревьев. Сотрудники муниципального учреждения «Зеленстрой» ведут плановые мероприятия, направленные на обеспечение безопасности горожан и улучшение дорожной инфраструктуры.

Как сообщил глава городского округа Антон Кольцов, специалисты уже провели работы на проспекте Нахимова, улицах Латышева и Университетской, а также в Днепропетровском переулке.

Особое внимание рабочие уделяют не только сухим веткам, которые представляют прямую опасность для пешеходов и автотранспорта, но и тем ветвям, которые ухудшают видимость установленных дорожных знаков.

- Таким образом, коммунальщики помогают нашим дорожникам повысить безопасность движения, - отметил глава Мариуполя.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мариуполе продолжают восстанавливать и модернизировать сети наружного освещения. За неделю специалисты муниципального учреждения «Мариупольгорсвет» устранили повреждения на целом километре линий электропередачи.

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