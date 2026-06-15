В Мариуполе провели профилактическую акцию «Безопасный путь». Фото: УТ МВД России по ЮФО

Сотрудники Мариупольского ЛОП провели для школьников и студентов города акцию «Безопасный путь». Мероприятие направлено на то, чтобы сформировать у подрастающего поколения ответственное отношение к собственной безопасности на объектах железной дороги. Об этом сообщили в УТ МВД России по ЮФО.

Полицейские провели профилактические беседы с использованием наглядных материалов и видеороликов. Особое внимание уделили опасным увлечениям молодежи - «зацепингу» и «руфингу». Инспекторы объяснили последствия таких занятий, включая административную и уголовную ответственность.

В конце акции участникам показали видео о рисках на железной дороге и вручили памятки с ключевыми рекомендациями.

Ранее сообщалось, что под руководством «РКС-НР» подрядная организация «Р-Строй» завершила ремонт дома на проспекте Победы в Мариуполе. Строители отремонтировали кровлю, восстановили конструктив, установили новые окна и двери.

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