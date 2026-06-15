ВС РФ сорвали ротацию ВСУ на Краснолиманском направлении. Фото: Минобороны России

Вооруженные силы Российской Федерации сорвали ротацию украинских боевиков на Краснолиманском направлении в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

- В ходе воздушной разведки было выявлено скопление живой силы ВСУ. Координаты целей оперативно передали на артиллерийский командный пункт. Получив целеуказание, расчет «Урагана» занял огневую позицию, развернул боевую машину и произвел точный залп 220-мм реактивными снарядами на дистанции свыше 30 километров, поразив все заданные цели, - рассказали в Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что продвижение российских войск в направлении Щурова и Дибровы позволит перерезать логистику ВСУ к западу от Красного Лимана.

Кроме того, сообщалось, что ВС РФ охватывают Белицкое в Донецкой Народной Республике с севера и юга.

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