ВС РФ сорвали ротацию ВСУ на Краснолиманском направлении

Вооруженные силы Российской Федерации сорвали ротацию украинских боевиков на Краснолиманском направлении в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
- В ходе воздушной разведки было выявлено скопление живой силы ВСУ. Координаты целей оперативно передали на артиллерийский командный пункт. Получив целеуказание, расчет «Урагана» занял огневую позицию, развернул боевую машину и произвел точный залп 220-мм реактивными снарядами на дистанции свыше 30 километров, поразив все заданные цели, - рассказали в Минобороны РФ.
Ранее сообщалось, что продвижение российских войск в направлении Щурова и Дибровы позволит перерезать логистику ВСУ к западу от Красного Лимана.
Кроме того, сообщалось, что ВС РФ охватывают Белицкое в Донецкой Народной Республике с севера и юга.
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