15 июня в Донецке температура воздуха прогреется до 24 градусов тепла Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

В понедельник погода в Донецке станет чуть прохладнее после жарких выходных, но местами возможны грозы. Расскажем, какой будет погода в Донецке 15 июня 2026 года.

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА

Первый рабочий день недели принесет в столицу Республики небольшое облегчение от жары. Днем воздух прогреется до +24 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +14 градусов.

ОСАДКИ

По прогнозам синоптиков, днем 15 июня в Донецке местами ожидаются грозы - в одних районах города может быть сухо, в других пройдет кратковременный грозовой дождь. Ночью осадки прекратятся, погода останется преимущественно облачной, местами с прояснениями, но без осадков. Стоит взять с собой зонт, особенно если вы планируете быть на улице днем.

ВЕТЕР

В дневные часы в Донецке будет дуть юго-западный ветер со скоростью 5 метров в секунду. Ночью ветер немного стихнет до 3 метров в секунду, сохранив западное направление. Из-за ветра реальная температура будет казаться на пару градусов ниже.

АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ

Атмосферное давление в столице ДНР 15 июня 2026 года будет стабильным с небольшим повышением. В утренние часы барометры покажут 738 миллиметров ртутного столба, а к ночи давление поднимется до 741 миллиметров ртутного столба. Такие незначительные колебания вряд ли скажутся на самочувствии метеозависимых людей.

ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА

Относительная влажность воздуха в течение суток составит от 48 до 81 процентов.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ВС РФ вынудили Киев начать эвакуацию предприятий из Краматорска и Дружковки

Российские войска за сутки освободили 117 зданий в Константиновке (подробнее)