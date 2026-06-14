День будет по-летнему теплым Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В воскресенье в столице ДНР установится теплая, хотя и пасмурная погода. По прогнозам метеорологов, день порадует жителей отсутствием осадков и комфортными условиями для прогулок и отдыха на свежем воздухе. Расскажем, какой будет погода в Донецке 14 июня 2026 года.

Температура воздуха

День будет по-летнему теплым: днем столбики термометров поднимутся до отметки +20-22°C. Утром температура тоже будет комфортной - около +18-19°C. Ночью также сохранится тепло, ожидается примерно +18-19°C.

Осадки

Осадки не прогнозируются. Однако небо на протяжении дня будет затянуто облаками. Ветер ожидается северо-западного направления, его скорость составит 3-5 метров в секунду, с порывами до 8-10 метров в секунду.

Атмосферное давление

Атмосферное давление будет пониженным - около 738-739 миллиметров ртутного столба.

Народный календарь

14 июня в народном календаре - день Устина (Устинов день). В православной традиции в этот день вспоминают святого мученика Иустина Философа.

На Руси Устинов день связывали с приметами о погоде и полевых работах. Считалось, что ясный рассвет в этот день предвещает хороший урожай ржи, а пасмурное утро - к урожаю на лен и коноплю. Также в это время внимательно наблюдали за поведением птиц и насекомых. Оно служило важным «прогнозом» погоды. Если пчелы с утра активны - день будет ясным и безветренным.

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