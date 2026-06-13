В Мариуполе завершили капремонт пятиэтажки на улице 130-й Таганрогской Дивизии

Строители восстановили конструктив и кровлю здания, обновили фасад и отмостки, привели в порядок подъезды. Фото: Администрация Мариуполя

В Орджоникидзевском районе Мариуполя завершили капитальный ремонт пятиэтажного жилого дома на улице 130-й Таганрогской Дивизии. Об этом сообщили в администрации города.

Работы носили капитальный характер: строители восстановили конструктив и кровлю здания, обновили фасад и отмостки, привели в порядок места общего пользования. Кроме того, в доме установили новые оконные блоки.

Особое внимание уделили инженерным системам: специалисты подрядной организации полностью отремонтировали сети, которые находились в аварийном состоянии.

Ремонт вели ООО «РКС НР» совместно с ООО «Трансюжстрой». Работы проводились при координации Минстроя России по поручению ППК «Единый заказчик в сфере строительства». Контроль за качеством и соблюдением технологий осуществляли эксперты ФАУ «РосКапСтрой» с привлечением специалистов ГБУ МО «УТНКР».

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