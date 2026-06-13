«Шахтер» после впечатляющей серии побед проиграл «Дружбе»

«Горняки» уступили команде соперников с минимальным счетом 0:1. Фото: t.me/fcshakhterdonetsk

Донецкий «Шахтер» впервые за долгое время покинул футбольное поле без очков. В матче 12-го тура Второй лиги (Дивизион Б, группа 1) «горняки» уступили майкопской «Дружбе» с минимальным счетом 0:1.

Для команды Виктора Коваленко эта игра стала настоящим испытанием после впечатляющей беспроигрышной серии из 10 матчей. Особенно мощно «Шахтер» выглядел в последних шести встречах: все они завершились победами, причем «всухую», а общая статистика забитых мячей составила 16 голов (в среднем 2,6 за игру).

Однако в этот раз реализовать преимущество не удалось. Главный тренер «Шахтера» Виктор Коваленко назвал поражение обидным, подчеркнув старание игроков и необходимость работы над ошибками.

- Сегодня мы владели преимуществом, но за преимущество не засчитывают голы, не дают очков. Обидное поражение. Хотели пацаны победить, видно было, как они боролись до самого конца. Они старались, к ним претензий нет. Бывают поражения. Это спорт, это футбол. Конечно, обидно, досадно. Двигаемся дальше, работаем. Посмотрим игру, посмотрим, что у нас сегодня не получалось. Сделаем работу над ошибками. И будем готовиться к следующему сопернику, - заявил Коваленко.

Несмотря на проигрыш, «Шахтер» остается лидером группы 1 - у него сейчас 28 очков. Следом идут «Севастополь» и «Ростов-2» (по 24 очка).

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