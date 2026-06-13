13 июня в Донецке температура воздуха прогреется до 28 градусов тепла Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

В субботу погода в Донецке порадует дончан настоящей летней жарой, но местами возможны грозы. Расскажем, какой будет погода в Донецке 13 июня 2026 года.

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА

Этот день принесет в столицу Республики настоящее летнее пекло. Днем воздух прогреется до +28 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +18 градусов.

ОСАДКИ

По прогнозам синоптиков, днем 13 июня в Донецке местами ожидаются грозы. Как и в предыдущие дни, погода будет переменчивой: в одних районах города может быть солнечно и сухо, а в других - пройти кратковременный грозовой дождь. Ночью осадков не ожидается. Стоит взять с собой зонт, если планируете гулять днем.

ВЕТЕР

В дневные часы в Донецке будет дуть западный ветер со скоростью 3 метра в секунду. Ночью ветер немного стихнет до 2 метров в секунду и сменит направление на западное и северо-западное. Ветер не доставит никакого дискомфорта.

АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ

Атмосферное давление в столице ДНР 13 июня 2026 года будет заметно понижаться. В утренние часы барометры покажут 741 миллиметр ртутного столба, а к ночи давление опустится до 737 миллиметров ртутного столба. Такое снижение давления могут ощутить метеозависимые люди - возможны легкая слабость, сонливость или небольшая головная боль. Рекомендуется больше отдыхать и пить воду.

ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА

Относительная влажность воздуха в течение суток составит от 45 до 83 процентов.

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