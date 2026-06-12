В Донецком колледже культуры выпускники сдали госэкзамен по классическому танцу. Фото: Министерство культуры ДНР

В Донецком колледже культуры и искусств прошла Государственная итоговая аттестация по классическому танцу. Экзамен сдавали студенты четвертого курса очной формы обучения по специальности «Искусство танца (Народно-сценический танец)». Об этом сообщили в Министерстве культуры ДНР.

Выпускники показали уровень профессиональной подготовки, техническое мастерство, сценическую культуру и исполнительское искусство, которые приобрели за годы учебы. Аттестация стала важным этапом, подтверждающим их готовность к дальнейшей творческой и профессиональной деятельности.

Ранее сообщалось, что 34 юных художника стали победителями республиканского конкурса детских рисунков «Русская весна в красках». Мероприятие приурочили к памятным датам Русской весны.

Кроме того, в Харцызске на молодежном центре в честь Дня России состоялось открытие мурала.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На берегах водохранилища Донецкое море волонтеры собрали 55 мешков мусора

Более 30 человек очистили километр береговой линии Донецкого моря от мусора (подробнее)