В Андреевке Тельмановского округа появится современный сквер. Фото: Наталья Великодная

В Андреевке Тельмановского округа появится современный сквер. Глава округа Наталья Великодная держит ход работ на личном контроле.

Вместе с председателем территориального общественного самоуправления она проинспектировала создание нового общественного пространства. Подрядчик идет без отставаний - уже видно, как преображается территория: формируются зоны отдыха, прокладываются дорожки. Местные жители очень ждали это место - здесь будет уютно и детям, и взрослым.

Сквер сдадут в сентябре. Работы ведутся по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» и партийному проекту «Единой России» «Городская среда».

- Благоустройство остается одним из главных запросов людей. И наша задача - делать округ комфортнее шаг за шагом, - отметила Наталья Великодная.

Ранее сообщалось, что в Докучаевске преображают сквер «Семейный» по нацпроекту. Благоустройство сквера планируют завершить до начала августа.

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