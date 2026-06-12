В ДНР в 2026 году активировали 115 тысяч сертификатов на средства реабилитации. Фото: Соцфонд России по ДНР

В 2026 году в Донецкой Народной Республике работники Социального фонда России активировали более 115 тысяч электронных сертификатов на средства реабилитации. Получить ТСР гражданин с инвалидностью может на основании индивидуальной программы реабилитации или абилитации, которую составляют органы МСЭ.

- Для удобства людей с особенными потребностями, которые выбрали получение технических изделий в натуральном виде, их выдачу специалисты ОСФР по ДНР проводят в клиентских службах, а по особым случаям – на дому, - рассказали в Соцфонде России по ДНР.

Там добавили, что в настоящее время работники Соцфонда выдают средств реабилитации для жителей региона, у которых нарушения слуха и опорно-двигательной системы.

Ранее в региональном Соцфонде рассказали, как получить консультацию в едином контакт-центре в Донецкой Народной Республике в 2026 году.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Услуги Соцфонда в ДНР в 2026 году: четыре популярных электронных сервиса для работающих граждан

В региональном Соцфонде рассказали о четырех популярных электронных сервисах для работающих граждан в ДНР в 2026 году (подробнее)