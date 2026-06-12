В Ждановской школе ДНР росгвардейцы провели концерт ко Дню России. Фото: Росгвардия

Представители Главного управления Росгвардии по ДНР провели праздничный концерт ко Дню России для учащихся школы в Ждановке. Перед детьми выступил военный оркестр, который исполнил музыкальные композиции о Родине.

- Кроме того, для школьников провели творческий конкурс рисунков «Птица мира». Через образы мира и добра ребята выразили собственное видение будущего страны. Особый интерес у учащихся вызвала викторина «Что для вас Россия?». Школьники продемонстрировали знания об истории, культуре и символах России, - рассказали в Главном управлении Росгвардии по ДНР.

Один из представителей ведомства говорит, что такие мероприятия помогают школьникам лучше понимать историю.

Ранее сообщалось, что в Харцызске на молодежном центре в честь Дня России состоялось открытие мурала. Нам нем изображен символ города - птица пустельга.

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