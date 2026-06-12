Книги, канцтовары и подарки для детей: Как Москва поддержала библиотеки Мариуполя

Гости привезли с собой большую партию книжных новинок. Фото: Администрация Мариуполя

В преддверии Дня России библиотеки Мариуполя получили большой подарок от Москвы. Об этом сообщили в администрации приморского города.

В библиотеке имени Андерсена прошла встреча библиотекарей Мариуполя с куратором «Женского движения Единой России» Юго-Западного округа Москвы Тамарой Лисициной и ее командой, а также с председателем Совета женщин города Мариуполя Аленой Галкиной.

Гости привезли с собой большую партию книжных новинок - в подборку вошли как увлекательные сказки для юных читателей, так и серьезная литература для взрослой аудитории. Помимо книг, в дар библиотекам передали канцелярские товары и подарки для детей.

Директор Централизованной библиотечной системы Мариуполя Юлия Коряченко выразила искреннюю благодарность дарителям за внимание и поддержку. По ее словам, полученные издания в ближайшее время будут распределены и пополнят фонды городских библиотек.

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