В ДНР опубликовали список городов, где действует упрощенный порядок компенсаций

Упрощенный порядок действует не повсеместно, а только для ряда населенных пунктов ДНР. Фото (архив): ТГ/Пушилин

В Донецкой Народной Республике ввели упрощенный порядок назначения компенсационных выплат за утраченное жилье для жителей ряда населенных пунктов. Об этом сообщил Председатель Правительства ДНР Андрей Чертков.

Он отметил, что к властям поступает большое количество обращений от жителей освобожденных территорий - они хотят знать, как оформить компенсацию и какие документы для этого требуются. Чтобы сделать процедуру доступнее, в Республике решили исключить из перечня обязательных бумаг акт обследования пострадавшего жилья. Теперь в отдельных населенных пунктах выплаты будут назначать без этого документа.

Подать заявление на получение компенсации можно в любом органе социальной защиты. Оформить выплату разрешается как лично, так и через законного представителя.

Отметим, что упрощенный порядок действует не повсеместно, а только для ряда населенных пунктов. Полный перечень опубликован в информационных карточках в телеграм-канале Андрея Черткова.

В список вошли населенные пункты из нескольких муниципальных округов ДНР: Артемовского, Константиновского, Краснолиманского, Красноармейского, Кураховского, Великоновоселковского и Добропольского.

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