Опасная экономия: В Макеевке в дождь опрокинулась «Газель» на зимней резине

В дождливую погоду сцепление с дорогой резко снизилось - это и привело к потере управления и опрокидыванию автомобиля. Фото: МВД по ДНР

В Макеевке на дороге перевернулся автомобиль «Газель-3302». Причиной аварии стала эксплуатация несезонных шин. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел по ДНР.

Там уточнили, что ДТП произошло 8 июня в 18:00 на автодороге Р-150. По данным ведомства, машина была оснащена зимними шипованными шинами, которые вовремя не заменили на летние. В дождливую погоду сцепление с дорогой резко снизилось - это и привело к потере управления и опрокидыванию транспортного средства.

На место аварии прибыли инспекторы ДПС. Они зафиксировали нарушение и вынесли постановление о привлечении водителя к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ - за управление автомобилем при условиях, когда его эксплуатация запрещена.

Госавтоинспекция в очередной раз обращает внимание водителей на важность своевременной замены резины. Несвоевременная «переобувка» авто не только нарушает правила, но и серьезно повышает риск ДТП. Правоохранители призывают автомобилистов заранее позаботиться о безопасности и менять шины в соответствии с сезоном.

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