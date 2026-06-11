В школах Горловки и Волновахи обновляют учебные классы

Кабинеты труда оснащают новыми станками, верстаками и многофункциональными устройствами. Фото: ТГ/Толстыкина

В школах Горловки и Волновахского округа ДНР продолжают обновлять кабинеты труда и «Основ безопасности и защиты Родины» (ОБЗР) в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщила вице-премьер Республики Лариса Толстыкина.

Кабинеты труда оснащают новыми станками, верстаками и многофункциональными устройствами, а для занятий по домоводству и кулинарии создают специализированные зоны - со швейными машинами, электроплитами, холодильниками и другой техникой.

Значительно обновили и кабинеты ОБЗР: теперь в них есть учебные макеты, наглядные пособия, тренажеры для отработки навыков оказания первой помощи, имитаторы ранений, защитные костюмы, дозиметры и другое оборудование. Для повышения наглядности используются интерактивные панели и проекторы - так практические занятия становятся максимально приближенными к реальным условиям.

Все оборудование произведено в России, сертифицировано и соответствует требованиям ФГОС. Как подчеркнула Толстыкина, модернизация классов позволяет школьникам осваивать востребованные навыки, а учебный процесс делает более жизненным и качественным.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР пришкольные лагеря стали центрами спортивного и творческого роста

Летние каникулы в Снежном дети проводят в движении (подробнее)