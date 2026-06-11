В Минсельхозе ДНР сообщили, что посевная кампания вышла на финишную прямую (архивное фото) Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Посевная кампания в Донецкой Народной Республике вышли на финишную прямую. Аграрии выполнили 92,7% плана ярового сева, засеяв 196,9 тысяч гектаров. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства ДНР.

- Полностью завершен сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур. Их площадь составила 41,3 тысяч гектаров, что соответствует 100,1% от плана. Продолжается сев поздних культур, в том числе кукурузы на зерно, которой уже засеяно почти 11 тысяч гектаров, - рассказали в Минсельхозе ДНР.

Там добавили, что, завершая основные работы по яровому севу, аграрии Республики начинают подготовку к уборочной кампании.

Ранее глава Минсельхоза ДНР Артем Крамаренко поздравил всех причастных с Днем российского фермерства. Он отметил, что труд работников сельского хозяйства является основой продовольственной безопасности страны.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

С начала года в ДНР зарегистрировали 2105 единиц самоходной техники и прицепов

В ДНР провели 1250 техосмотров и выдали более двух тысяч удостоверений тракториста-машиниста (подробнее)