Сбербанк и Мелитопольский Государственный университет подписали соглашение о сотрудничестве

Фото: пресс-служба МелГУ

Документ касается сотрудничества по вопросам образования, науки, цифровой трансформации и инноваций.

Студенты смогут проходить практику и стажировки в банке. Запланированы подготовка кадров, содействие трудоустройству выпускников, совместные курсы повышения квалификации, проекты по финансовой грамотности и управлению.

Фото: пресс-служба МелГУ

Евгений Серяпин, Управляющий Головным отделением Сбербанка по Донецкой Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям:

«Ключевыми направлениями взаимодействия с вузом станут организация практической подготовки студентов на базе банка и создание совместной научно-исследовательской инфраструктуры. Обмен компетенциями позволит повысить качество подготовки специалистов и внедрить актуальные отраслевые разработки в образовательный процесс».

Андрей Свистунов, ректор Мелитопольского государственного университета:

«У Сбербанка уже есть крупные проекты, реализуемые в других регионах страны. При этом Запорожская область позиционирует себя как агротехнологический юг России, поэтому наработки банка особенно важны для образовательных программ технологического профиля и для научных проектов, которые университет уже реализует».

В планах обмен компетенциями для внедрения в учебный процесс конкретных банковских практик: технологий цифрового обслуживания, инструментов анализа данных, автоматизации и риск-менеджмента.