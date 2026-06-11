Режим работы Сбера на исторических территориях 12–15 июня

Фото: пресс-служба Сбербанка

12 июня, в пятницу, будут открыты два дежурных офиса:

- г. Донецк, ул. Артёма, 130 с 9:00 до 14:00;

- г. Мариуполь, проспект Ленина, 104 с 9:00 до 14:00.

В субботу, 13 июня, будут открыты офисы, которые обычно работают по графику субботы. В воскресенье, 14 июня, клиентов будут обслуживать в дежурном офисе по адресу г. Донецк, ул. Артема, 130 с 9:00-14:00

Евгений Серяпин, Управляющий Головным отделением Сбербанка по ДНР, Запорожской и Херсонской областям:

«В праздничные дни мы стремимся сделать обслуживание максимально удобным для наших клиентов. 12 июня жители Донецка и Мариуполя смогут обратиться в дежурные офисы в утренние и дневные часы. Мы также позаботились о штатном списании платежей и автоматической пролонгации вкладов, чтобы клиенты не переживали из-за праздничных дней».

Платежи по кредитам физических лиц 12-14 июня будут списываться в штатном режиме. Если дата платежа выпадает на эти дни, его можно внести до первого рабочего дня включительно (15 июня), просрочки при этом не будет.

Если срок действия вклада заканчивается 12 июня, его пролонгируют 13 июня. Пролонгацию вкладов, срок которых истекает 14 июня, перенесут на 15 июня. Если срок действия вклада заканчивается 13 июня, его пролонгируют 13 июня.

Устройства самообслуживания в торговых центрах и других организациях будут доступны по графику работы этих организаций.