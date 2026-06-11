Студотряды из Мариуполя прибыли на работу в Приморский район Санкт-Петербурга. Фото: МАКС/Богдан Заставный

Студенческие отряды из Мариуполя прибыли на работу в Приморский район Санкт-Петербурга. Это стало возможно благодаря соглашениям, которые были достигнуты в конце февраля 2026 года. Об этом сообщил глава Приморского района Санкт-Петербурга Богдан Заставный.

- Встреча с представителями петербургских студотрядов прошла в молодежном пространстве «Развитие». Вместе с директором Жилищного агентства Приморского района Евгением Хаткевичем рассказали о том, чем предстоит заниматься ребятам - благоустройством и озеленением. Также обсудили взаимодействие с местными организациями и затронули тему важности крепких отношений между городами-побратимами, - рассказал Заставный.

Ребятам также вручили памятные подарки.

Ранее сообщалось, что летние каникулы мариупольских школьников в Санкт Петербурге продолжаются - ребята активно проводят время в детском оздоровительном лагере «Дружных».

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