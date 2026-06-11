Благоустройство улицы Минской в Снежном завершат осенью 2026 года

Полностью завершить благоустройство общественной территории планируют к 30 октября. Фото: Минстрой ДНР

В Снежном активно реализуют первый этап благоустройства общественной территории на улице Минской. Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Минстрое ДНР.

Масштаб преобразований уже заметен: специалисты выполнили значительный объем задач. В том числе - обрезку деревьев и корчевание пней, демонтаж старых бордюров, плитки, столбов и бортового камня в районе памятника Ленину. Параллельно шли подготовительные и монтажные работы: укладка песка и геотекстиля, развоз щебня, бурение отверстий под систему освещения. Также уже уложена брусчатка, установлены поребрики и бордюры.

Вопросы относительно благоустройства объекта жители могут задать через систему обратной связи - на территории размещен стенд с QR-кодом. Недавно один из горожан обратил внимание на длительность работ. Администрация муниципалитета оперативно разъяснила ситуацию: все мероприятия выполняются в установленные сроки, отклонений от графика нет. На объекте ведется строительный контроль, который подтверждает соблюдение плана.

Полностью завершить благоустройство общественной территории планируется к 30 октября текущего года.

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