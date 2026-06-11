11 июня в Донецке температура воздуха прогреется до 26 градусов тепла Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

В четверг погода в Донецке сохранит летнее тепло, но грозы возможны как днем, так и ночью. Расскажем, какой будет погода в Донецке 11 июня 2026 года.

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА

Четверг продолжит радовать дончан устойчивым июньским теплом. Днем воздух прогреется до +26 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +17 градусов.

ОСАДКИ

По прогнозам синоптиков, 11 июня в Донецке местами ожидаются грозы. Днем будет облачно, местами возможны грозовые дожди. Ночью погода останется преимущественно облачной, местами с прояснениями, но грозы также возможны. Стоит взять с собой зонт - вероятность осадков сохраняется на протяжении почти всех суток.

ВЕТЕР

В дневные часы в Донецке будет дуть слабый юго-восточный ветер со скоростью 2 метра в секунду. Ночью ветер сохранит такую же скорость (2 м/с), но сменит направление на северо-восточное. Ветер не доставит никакого дискомфорта.

АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ

Атмосферное давление в столице ДНР 11 июня 2026 года будет стабильным с незначительным повышением. В течение суток барометры покажут 742–744 миллиметра ртутного столба. Такие минимальные колебания вряд ли скажутся на самочувствии метеозависимых людей.

ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА

Относительная влажность воздуха в течение суток составит от 49 до 80 процентов.

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