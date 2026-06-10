Чертков сообщил, что ситуация с топливом в ДНР контролируемая Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Ситуация с топливом в ДНР остается тяжелой, но контролируемой властями. Об этом сообщил Председатель Правительства региона Андрей Чертков.

По его словам, ситуация не критичная, но сложная. Крупные поставщики из-за ажиотажного спроса, который подогревают и гости из соседних регионов, продают топливо за деньги лишь несколько часов в день. Остальное время горючее отпускают по талонам.

- Эта система была всегда. Нам необходимо обеспечить топливом в обязательном порядке скорую помощь, выход регионального транспорта на линию, работу всех аварийных служб. Это приоритетное задание, данное Главой, - сказал он.

Чертков пообещал информировать о развитии ситуации на топливном рынке.

Ранее сообщалось, что в Республике создают добровольческий противодроновый отряд «БАРС ДНР» для защиты школ, больниц и детских садов.

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