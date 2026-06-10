Группировка войск «Центр» уничтожила аргентинскую РСЗО ВСУ (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Бойцы группировки войск «Центр» ВС России уничтожили реактивную систему залпового огня «СР-30» производства Аргентины. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

- Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной, егерской бригад, штурмовой бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Доброполье, Рубежное, Новотроицкое, Анновка, Сергеевка, Новогришино, Белицкое и Кучеров Яр Донецкой Народной Республики, - рассказали в военном ведомстве России.

Всего на этом направлении за сутки украинские боевики потеряли более 285 военнослужащих.

Ранее сообщалось, что бойцы ВС Российской Федерации «Южной» группировки войск уничтожили 15 автомобилей ВСУ в Донецкой Народной Республике.

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