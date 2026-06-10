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НовостиПолитика10 июня 2026 11:55

Группировка войск «Центр» уничтожила аргентинскую РСЗО ВСУ

Военнослужащие ВС России улучшили положение по переднему краю
Данил АРМЕЕВ
Группировка войск «Центр» уничтожила аргентинскую РСЗО ВСУ (архивное фото)

Группировка войск «Центр» уничтожила аргентинскую РСЗО ВСУ (архивное фото)

Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Бойцы группировки войск «Центр» ВС России уничтожили реактивную систему залпового огня «СР-30» производства Аргентины. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

- Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной, егерской бригад, штурмовой бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Доброполье, Рубежное, Новотроицкое, Анновка, Сергеевка, Новогришино, Белицкое и Кучеров Яр Донецкой Народной Республики, - рассказали в военном ведомстве России.

Всего на этом направлении за сутки украинские боевики потеряли более 285 военнослужащих.

Ранее сообщалось, что бойцы ВС Российской Федерации «Южной» группировки войск уничтожили 15 автомобилей ВСУ в Донецкой Народной Республике.

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