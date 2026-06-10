Сбер: интерес к потребительскому кредитованию в исторических регионах вырос в 5,3 раза

Фото: пресс-служба Сбербанка

За первые четыре месяца 2026 года количество выданных кредитов выросло в 5,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Общий объём кредитных средств увеличился в 3,8 раза.

С января по апрель 2026 года ежемесячные выдачи демонстрировали устойчивый рост, что подтверждает постепенное восстановление потребительской активности. Годом ранее объёмы ежемесячных выдач оставались на одном уровне, без резких колебаний, что отражало сдержанный и взвешенный подход жителей к кредитованию.

Евгений Серяпин, Управляющий Головным отделением Сбербанка по Донецкой Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям:

«Мы видим уверенное оживление спроса на заёмные средства. Снижение ключевой ставки и адаптация экономики позволили гражданам вернуться к отложенным планам: ремонту, покупке техники, лечению. Рост объема выданных средств в 3,8 раз по отношению к аналогичному периоду прошлого года показывает, что жители исторических регионов всё чаще выбирают кредитные инструменты для решения повседневных задач. При этом важно помнить: любой кредит требует взвешенного подхода и понимания своих финансовых возможностей».