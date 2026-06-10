ФК «Шахтер» расторг контракты с двумя игроками

Футбольный клуб «Шахтер» расторг трудовые договоры с Алексеем Мишиным и Магомедом Темишевым. Фото: t.me/fcshakhterdonetsk

Футбольный клуб «Шахтер» расторг трудовые договоры с двумя игроками - Алексеем Мишиным и Магомедом Темишевым. Об этом сообщили в пресс-службе команды.

В клубе отметили, что данное решение было достигнуто по взаимному согласию сторон. Алексей Мишин и Магомед Темишев внесли значительный вклад в развитие команды, проявив высокую самоотдачу и преданность клубу на протяжении всего периода сотрудничества.

- Мы желаем Алексею и Магомеду крепкого здоровья и всяческих успехов в дальнейшей профессиональной деятельности, - подчеркнули в пресс-службе «Шахтера».

Напомним, ранее сообщалось, что донецкий футбольный клуб «Шахтер» сменил вектор развития, объявив о масштабных кадровых изменениях. Клуб не только подписал сразу нескольких перспективных игроков, призванных усилить различные линии команды, но и назначил нового генерального директора.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Горняки» меняют курс: Олег Алейник возглавил тренерский штаб ФК «Шахтер»

Донецкий «Шахтер» объявил о масштабных перестановках в тренерском штабе (подробнее)