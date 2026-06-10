Глава Амурской области осмотрел объекты восстановления в Амвросиевке ДНР. Фото: Правительство Амурской области

Губернатор Амурской области Василий Орлов осмотрел объекты восстановления в Амвросиевском округе Донецкой Народной Республики. Первым делом он побывал на новой спортивной площадке, которая находится на территории школы №6. Здесь как дети, так и взрослые могут играть в футбол, баскетбол, волейбол и настольный теннис.

- На базе другой школы сейчас создается ИТ-клуб, который станет первым в округе. Сейчас в его помещении идет замена системы отопления и установка перегородок. Заключен контракт на поставку современного оборудования. Центр цифрового образования позволит школьникам из Амвросиевского округа осваивать программирование, робототехнику и другие востребованные ИТ-компетенции. Подрядчик отметил, что все работы на объекте будут выполнены к началу нового учебного года, - рассказали в Правительстве Амурской области.

В 2026 году у специалистов региона-шефа запланировано 19 мероприятий в Амвросиевке.

Ранее сообщалось, что глава Якутии проверил, как ведется восстановление объектов в Докучаевске Донецкой Народной Республики.

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