Для удобства жителей ДНР в Республике обновят 49 общественных пространств. Фото: Минстрой ДНР

В Донецкой Народной Республике в 2026 году для удобства жителей обновят 49 общественных пространств. Как сообщили в Минстрое ДНР, все проекты благоустройства предусматривают создание современных мест отдыха с учетом интересов населения из различных возрастных групп: детские площадки для самых маленьких, зоны тихого отдыха и пеших прогулок для старшего поколения.

- Ведомством активно ведется работа по направлению благоустройства общественных территорий. На текущий момент заключены 33 соглашения между Минстроем ДНР и муниципалитетами и начаты работы по благоустройству 41 общественной территории в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», - рассказал министр строительства и ЖКХ ДНР Владимир Дубовка.

Также до 12 июня жители Республики могут проголосовать на «Госуслугах» за общественную территорию, которую обновят уже в следующем году.

Ранее сообщалось, что в поселке Новый Свет Старобешевского муниципального округа Донецкой Народной Республики создают детскую научную площадку «Космос».

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