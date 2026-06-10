Студенты Донецка прошли практику в ботаническом саду

В Донецком ботаническом саду завершился цикл учебной и производственной практики для студентов местных учебных заведений. Об этом сообщили в пресс службе учреждения.
С мая по июнь на базе лаборатории культурных растений практиковались учащиеся сразу трех образовательных организаций: Донбасской аграрной академии, Донецкого техникума бытового обслуживания и торговли, а также Донецкого техникума химических технологий и фармации.
Программа практики была насыщенной и разносторонней. Помимо теоретических знаний, студенты получили важные практические навыки: учились правильно выращивать растения, ухаживать за ними, а также участвовали в заготовке лекарственного сырья.
- Ребята ознакомились с коллекционным фондом лаборатории, получили теоретические знания и практические навыки по выращиванию и уходу за лекарственными, ароматическими, кормовыми и техническими растениями, принимали активное участие в заготовке лекарственных растений, - рассказали в Донецком ботаническом саду.
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