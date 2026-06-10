Студенты Донецка прошли практику в ботаническом саду

С мая по июнь на базе лаборатории культурных растений практиковались учащиеся сразу трех образовательных организаций. Фото: t.me/botsad_donetsk

В Донецком ботаническом саду завершился цикл учебной и производственной практики для студентов местных учебных заведений. Об этом сообщили в пресс службе учреждения.

С мая по июнь на базе лаборатории культурных растений практиковались учащиеся сразу трех образовательных организаций: Донбасской аграрной академии, Донецкого техникума бытового обслуживания и торговли, а также Донецкого техникума химических технологий и фармации.

Программа практики была насыщенной и разносторонней. Помимо теоретических знаний, студенты получили важные практические навыки: учились правильно выращивать растения, ухаживать за ними, а также участвовали в заготовке лекарственного сырья.

- Ребята ознакомились с коллекционным фондом лаборатории, получили теоретические знания и практические навыки по выращиванию и уходу за лекарственными, ароматическими, кормовыми и техническими растениями, принимали активное участие в заготовке лекарственных растений, - рассказали в Донецком ботаническом саду.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В поисках редких видов: Ученые из Донецка исследуют экосистемы Приазовья

Сотрудники Донецкого ботанического сада провели экспедиции в Северном Приазовье (подробнее)