Цветочницы «Гербера» украсили бульвар Пушкина и парк «Кованых фигур» в Донецке

Яркие цветочницы уже радуют жителей и гостей города. Фото: ТГ/Кулемзин

Центр Донецка становится еще привлекательнее - на бульваре Пушкина и в парке «Кованых фигур» появились новые элементы городского декора. Об этом сообщили в администрации города.

Работы по благоустройству ведут специалисты предприятия «Зеленое строительство». Совсем недавно они установили декоративные цветочницы под названием «Гербера». Эти композиции стали стильным дополнением к уже знакомому облику общественных пространств Донецка.

В новые цветочницы коммунальщики высадили 80 кустов петуний.

- Яркие цветы уже радуют глаз и дарят солнечное настроение каждому, кто проходит мимо, - отметили в городской администрации.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецке на улице Артема завершили установку нового элемента декора «Волна». Оригинальная инсталляция, наполненная живыми цветами, появилась в центре столицы ДНР.

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