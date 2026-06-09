Демонстрационный экзамен помог выпускнице техникума Мариуполя начать карьеру

Демонстрационный экзамен работает как реальный механизм трудоустройства. Фото: Администрация Мариуполя

Выпускница Мариупольского техникума отраслевых технологий Дарья Лебеденко стала первой участницей специального проекта «Демонстрационный экзамен. История успеха», запущенного в ДНР. Об этом сообщили в администрации Мариуполя.

Дарья обучалась по профессии «повар кондитер» в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети» по направлению «Туризм и сфера услуг». Ее путь стал наглядным примером того, как современная система подготовки кадров помогает молодым специалистам быстро и уверенно выходить на рынок труда.

Ключевым этапом итоговой аттестации для Дарьи стал демонстрационный экзамен - форма оценки профессиональных навыков, которая позволяет выпускникам наглядно показать свои умения потенциальным работодателям. Проект «Демонстрационный экзамен. История успеха» призван популяризировать этот формат как эффективный инструмент связи между системой среднего профессионального образования и предприятиями регионов России.

Результат Дарьи на экзамене превзошел все ожидания: она получила высший балл. Но самым важным итогом стало не только признание ее мастерства экспертами, но и практически мгновенное предложение о работе. Один из членов экзаменационной комиссии сразу предложил девушке место в столовой «Дружба народов».

- Так выпускница техникума стала поваром горячего цеха еще до получения диплома. Пожелаем удачи и профессионального роста! - отметили в администрации Мариуполя.

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