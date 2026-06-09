В Макеевке на месте бывшего кинотеатра «Горняк» создают социальный центр. Фото: Донецкая епархия РПЦ

На месте бывшего кинотеатра «Горняк» в Макеевке создают социальный центр. В настоящее время в здании ведутся восстановительные работы, ход которых проверил митрополит Донецкий и Мариупольский Владимир. Об этом сообщили в Донецкой епархии РПЦ.

- Планируется, что в скором времени социальный центр откроет свои двери для всех, кто нуждается в поддержке - вещевой, продуктовой, духовной. Это будет место молитвы, общения, заботы и деятельной христианской любви, - рассказали в Донецкой епархии.

Там добавили, что уже появляются очертания будущих помещений на месте, где когда-то был кинотеатр.

Ранее сообщалось, что в Донецке приступили к росписи храма преподобного Агапита Печерского, который расположен на территории Республиканской клинической больницы имени Калинина.

Кроме того, сообщалось, что команда «Народного фронта» из Свердловской области передала автомобили храмам на освобожденных территориях ДНР.

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