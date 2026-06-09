Волонтеры с Кубани привезли большую партию помощи в Амвросиевский детский дом

Жители Кубани собрали и передали детям все необходимое. Фото: t.me/amvr_admin

Воспитанники Амвросиевского детского дома получили большую партию гуманитарной помощи от неравнодушных жителей Кубани. Об этом сообщили в администрации Амвросиевского муниципального округа ДНР.

Инициаторами и главными участниками акции стали учащиеся школы №20 Кореновского района, волонтеры и представители кореновского Союза ветеранов ВДВ. Вместе они собрали и передали детям все необходимое - от бытовой техники до маленьких радостей, которые делают будни светлее.

В состав доставленного груза вошла стиральная машина, которая существенно облегчит хозяйственную работу в учреждении. Для активного отдыха и прогулок детям привезли велосипеды и самокаты, а для игр во дворе - мячи.

Отдельное внимание организаторы уделили досугу и развитию: в детский дом поступили игрушки, настольные игры, книги и канцтовары. Также в посылках - детская одежда, средства личной гигиены и даже сгущенка от местного молочно-консервного комбината.

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