ВС РФ нанесли поражение украинским боевикам в районе Святогорска ДНР (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли поражение украинским боевикам в районе населенного пункта Святогорск в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Святогорск находится в зоне ответственности группировки войск «Запад» ВС РФ, военнослужащие которой заняли более выгодные рубежи и позиции.

В военном ведомстве РФ добавили, что за последние сутки на этом направлении потери вооруженных формирований Украины составили более 230 военнослужащих.

Ранее сообщалось, что в городе Константиновка в ДНР идет зачистка жилого сектора от остатков ВСУ. Противник оказался заблокирован на этом участке.

Кроме того, сообщалось, что Вооруженные силы Российской Федерации форсировали канал Северский Донец - Донбасс и подошли к Краматорску в Донецкой Народной Республике. Глава ДНР Денис Пушилин рассказал о ситуации на линии боевого соприкосновения в регионе.

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