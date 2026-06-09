Более 350 бездомных собак живут в приюте Донецка

В Донецке более 350 бездомных собак находятся на содержании в приюте предприятия «Животные в городе». Об этом сообщили в городской администрации.
Сотрудники организации делают все возможное, чтобы подарить животным шанс на новую жизнь. Они не только обеспечивают им уход, но и дарят тепло, заботу и внимание тем, кто оказался на улице.
- На данный момент в приюте предприятия на содержании находятся более 350 хвостиков, - отметили в мэрии.
Особое внимание в приюте уделяют здоровью собак. Опытные ветеринары берутся даже за самые сложные случаи: проводят необходимые операции и тщательно следят за состоянием животных вплоть до полного выздоровления.
Но главная цель команды приюта - найти для каждого пушистого подопечного любящих и ответственных хозяев. В организации подчеркивают: важно не просто пристроить собаку, а подобрать ей семью, где ее по-настоящему будут ценить и беречь.
- Приходите познакомиться с нашими подопечными: возможно именно вы станете частью этой доброй истории и встретите того, кто станет членом вашей семьи, - обратились к жителям представители предприятия «Животные в городе».
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