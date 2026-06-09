В ДНР вручили награды сотрудникам МЧС России. Фото: МЧС России по ДНР

В Донецкой Народной Республике вручили награды сотрудникам МЧС России. Их работа каждый день требует мужества, самоотдачи и героизма. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по ДНР.

- 9 отважных пиротехников удостоены медали МЧС России «За разминирование». Каждый их выезд – риск, каждый шаг – расчет, а каждое решение – ответственность за жизни сотен людей. Саперы прокладывают безопасный путь, предотвращая тысячи трагедии. Медалью МЧС России «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации» награждены сотрудники пожарно-спасательных отрядов, которые работают вблизи линии боевого соприкосновения. Это те люди, кто находится на переднем крае спасения: они не отступают перед страхом и всегда верны долгу, - рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что два специалиста ведомства получили нагрудный знак МЧС России «Отличный водолаз».

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