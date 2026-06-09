9 июня в Донецке температура воздуха прогреется до 26 градусов тепла Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Во вторник погода в Донецке порадует дончан по-настоящему летним теплом, но местами возможны грозы. Расскажем, какой будет погода в Донецке 9 июня 2026 года.

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА

В Донецке 9 июня 2026 года будет тепло. Днем воздух прогреется до +26 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +16 градусов.

ОСАДКИ

По прогнозам синоптиков, днем 9 июня в Донецке местами ожидаются грозы. Это значит, что в одних районах города может быть сухо, а в других - пройти кратковременный грозовой дождь. Ночью осадки прекратятся, погода станет с переменчивой облачностью, без осадков. Стоит взять с собой зонт, особенно если планируете передвигаться по городу - погода может быть непредсказуемой.

ВЕТЕР

В дневные часы в Донецке будет дуть юго-западный ветер со скоростью 3 метра в секунду. Ночью ветер немного стихнет до 2 метров в секунду и сменит направление на западное и юго-западное. Ветра практически не будет, так что дискомфорта он не доставит.

АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ

Атмосферное давление в столице ДНР 9 июня 2026 года будет стабильным с незначительными колебаниями. В течение суток барометры покажут 742–743 миллиметра ртутного столба. Такие минимальные изменения вряд ли скажутся на самочувствии метеозависимых людей.

ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА

Относительная влажность воздуха в течение суток составит от 51 до 86 процентов.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ВС РФ форсировали канал Северский Донец - Донбасс и подошли к Краматорску в ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин рассказал о ситуации на линии боевого соприкосновения в регионе (подробнее)