Храм и многодетные семьи в Волновахе получили гуманитарную помощь из Ямала

В храм в честь Иконы Божией Матери передали партию гуманитарной помощи. Фото: t.me/yamalryadom

Ямало-Ненецкий автономный округ продолжают оказывать адресную помощь жителям подшефного Волновахского округа ДНР. Несмотря на определенные сложности, представители Ямала неустанно работают над доставкой гуманитарных грузов на закрепленной территории, проявляя заботу о нуждающихся. Об этом сообщает телеграм-канал «Ямал рядом».

На этот раз очередная партия помощи поступила в храм в городе Волноваха.

- В храм в честь Иконы Божией Матери передали продукты питания, игрушки и средства личной гигиены, - говорится в сообщении.

Кроме того, адресную помощь получили и семьи, оказавшиеся в непростой жизненной ситуации. Так, для многодетной семьи из села Октябрьское, где воспитывают троих детей, доставили продукты питания и средства личной гигиены.

Еще одной семье из Волновахи передали продукты, медикаменты, бытовую химию, а также настольные игры и игрушки для детей.

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