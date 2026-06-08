Спортсмены из ДНР завоевали медали на чемпионате ЮФО по велоспорту

Спортсмены из Донецкого училища олимпийского резерва имени Сергея Бубки дебютировали на чемпионате и Первенстве ЮФО по велоспорту в дисциплине BMX. Фото: ТГ/Швец

Спортсмены из Донецкого училища олимпийского резерва имени Сергея Бубки дебютировали на чемпионате и Первенстве Южного федерального округа по велоспорту в дисциплине BMX. Об этом сообщил министр спорта и туризма ДНР Максим Швец.

Несмотря на то, что для ребят это был дебют, они показали впечатляющие результаты и завоевали целый комплект медалей. Ангелина Щербина стала настоящей звездой, получив два серебра на чемпионате и золото Первенства в возрастной категории 15-16 лет. Владислав Мережук также отличился, принеся в копилку команды две бронзовые медали чемпионата.

Успешно выступили и другие воспитанники: Виолетта Стрибиж завоевала золотую медаль Первенства среди юниорок, Марина Голубева заняла второе место, получив серебро Первенства, а Илья Калинин отметился серебром Первенства в категории юниоров.

- Поздравляю спортсменов и тренерский штаб с ярким дебютом! Так держать! - прокомментировал успехи ребят министр спорта ДНР Максим Швец.

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