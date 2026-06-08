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НовостиОбщество8 июня 2026 6:52

Спортсмены из ДНР завоевали медали на чемпионате ЮФО по велоспорту

Воспитанники Донецкого училища олимпийского резерва имени Сергея Бубки привезли домой целый комплект наград
Ирина ДМИТРИЕВА
Спортсмены из Донецкого училища олимпийского резерва имени Сергея Бубки дебютировали на чемпионате и Первенстве ЮФО по велоспорту в дисциплине BMX. Фото: ТГ/Швец

Спортсмены из Донецкого училища олимпийского резерва имени Сергея Бубки дебютировали на чемпионате и Первенстве ЮФО по велоспорту в дисциплине BMX. Фото: ТГ/Швец

Спортсмены из Донецкого училища олимпийского резерва имени Сергея Бубки дебютировали на чемпионате и Первенстве Южного федерального округа по велоспорту в дисциплине BMX. Об этом сообщил министр спорта и туризма ДНР Максим Швец.

Несмотря на то, что для ребят это был дебют, они показали впечатляющие результаты и завоевали целый комплект медалей. Ангелина Щербина стала настоящей звездой, получив два серебра на чемпионате и золото Первенства в возрастной категории 15-16 лет. Владислав Мережук также отличился, принеся в копилку команды две бронзовые медали чемпионата.

Успешно выступили и другие воспитанники: Виолетта Стрибиж завоевала золотую медаль Первенства среди юниорок, Марина Голубева заняла второе место, получив серебро Первенства, а Илья Калинин отметился серебром Первенства в категории юниоров.

- Поздравляю спортсменов и тренерский штаб с ярким дебютом! Так держать! - прокомментировал успехи ребят министр спорта ДНР Максим Швец.

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