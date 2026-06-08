В Донецке и Горловке за неделю родились почти полсотни малышей

В ДНР растет рождаемость Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Донецке растет рождаемость. Так, за минувшую неделю в городе появился на свет 41 малыш. Из них - 20 девочек и 21 мальчик. Об этом сообщил глава городского округа Алексей Кулемзин.

- От всей души желаю новорожденным дончанам крепкого здоровья, а их семьям - море радости и счастливых моментов, - отметил он.

Тем временем в соседней Горловке на прошлой неделе появились на свет трое новорожденных. Все они - девочки. Об этом сообщил глава городского округа Иван Приходько.

По словам мэра, самой крупной среди новоиспеченных горловчанок оказалась девочка с весом 3,600 кг, а самой миниатюрной - малышка весом 3,290 кг.

- Желаем малышам крепкого здоровья и активного роста, а родителям - мира и благополучия в семьях, - заявил Приходько.

Напомним, что в ДНР разрабатывают региональные меры для улучшения демографии. Глава Республики Денис Пушилин представил предложения по улучшению демографической ситуации в регионе.

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