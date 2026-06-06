В Володарском муниципальном округе ДНР строят врачебные амбулатории. Фото: MAX/Масников

В Володарском муниципальном округе Донецкой Народной Республики строят врачебные амбулатории. Их возведение в селах Заря и Касьяновка проинспектировал министр здравоохранения ДНР Константин Масников. Глава ведомства также проверил, как идет строительство фельдшерско-акушерского пункта в населенном пункте Малоянисоль.

- Ввод данных амбулаторий позволит обеспечить первичной медико-санитарной помощью жителей трех населенных пунктов, исключив необходимость выезда в районный центр для получения базовой медицинской помощи. Оснащение объектов ведется в соответствии с современными стандартами, что создаст комфортные условия как для пациентов, так и для медицинского персонала, - рассказал Масников.

Он напомнил, что на 2026 года запланировано возведение 29 фельдшерско-акушерских пунктов в ДНР.

Ранее сообщалось, что медицинский патруль «Здоровье» будет работать в Мариуполе с 8 по 11 июня 2026 года.

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