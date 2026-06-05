В Донецке появился мурал в честь Героя РФ Нурмагомеда Гаджимагомедова

Автором мурала стала донецкая художница Вероника Нестеренко, которая работала над его созданием 12 дней при участии отца Героя. Фото: Молодежный Парламент ДНР

В Донецке состоялось открытие мурала, посвященного Герою Российской Федерации Нурмагомеду Энгельсовичу Гаджимагомедову. Мероприятие прошло в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в Молодежном Парламенте ДНР.

Автором работы стала донецкая художница, заместитель председателя Молодежного Парламента Республики Вероника Нестеренко. По ее словам, на создание образа ушло 12 дней, а концепция композиции разрабатывалась совместно с отцом героя - Энгельсом Магомедовичем Гаджимагомедовым.

В церемонии открытия приняли участие руководитель Администрации Главы и Правительства ДНР Александр Гончаров, заместитель Председателя Народного Совета ДНР Николай Сытов, а также отец Героя. Гости возложили цветы, кадеты прочитали стихотворения, а затем для собравшихся показали фильм о жизненном пути Нурмагомеда Гаджимагомедова - о его службе и подвиге, который он совершил ценой своей жизни, помогая сослуживцам закрепиться на поле боя в зоне СВО. Завершилось мероприятие минутой молчания.

Энгельс Магомедович поблагодарил дончан за уважение к памяти сына и подчеркнул важность сплоченности и поддержки защитников Отечества:

- Большое спасибо за уважение, за отношение к памяти моего сына... Все ребята, которые защищают Родину с оружием в руках, - они все Герои, они все наши младшие братья, они все защитники нашего Отечества… Дай Бог, пусть процветает Донецк. Пусть побыстрее будет победа, чтобы вы, молодежь, развивались и все было хорошо.

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