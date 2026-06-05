В ДНР прорабатывают вопрос размещения мемориала проекта «Бастионы памяти»

Пример мемориала проекта «Бастионы памяти», который установили в Калужской области. Фото: Правительство России

В Донецкой Народной Республике при поддержке Якутии прорабатывают вопрос размещения мемориала проекта «Бастионы памяти». Об этом говорили глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев и Глава ДНР Денис Пушилин на Петербургском международном экономическом форуме.

- Этот проект реализуется с февраля 2025 года и направлен на создание мемориальной инфраструктуры в память о якутянах и других защитниках Отечества, павших в годы Великой Отечественной войны. Сейчас рассматривается возможность размещения обелиска на мемориальном комплексе «Саур-Могила», - рассказали в Правительстве Якутии.

Там добавили, что проект предполагает использование QR-кодов. Это позволит увековечить память защитников Красной Армии времен Великой Отечественной войны, а также бойцов спецоперации.

Ранее сообщалось, что Пушилин и Николаев подписали соглашение о сотрудничестве.

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