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НовостиОбщество5 июня 2026 7:54

В июне в ДНР пройдет федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства

Более 300 работодателей представят свыше 12,5 тысячи вакансий на Всероссийской ярмарке трудоустройства в ДНР
Данил АРМЕЕВ
В июне в ДНР пройдет федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства. Фото: Минтруда ДНР

В июне в ДНР пройдет федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства. Фото: Минтруда ДНР

В июне 2026 года в Донецкой Народной Республике пройдет федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства. На территории региона будут работать 22 площадки. Об этом сообщила заместитель Председателя Правительства ДНР Лариса Толстыкина.

- Более 300 работодателей представят свыше 12,5 тысячи вакансий, - рассказывает Толстыкина. - Помимо встреч с работодателями, гостей ждут мастер-классы и тренинги по развитию карьеры. Специалисты центров занятости помогут определить перспективные направления для трудоустройства и построить индивидуальный профессиональный маршрут.

Также на ярмарке трудоустройства пройдет профориентационный «Фестиваль профессий», где школьники, студенты и их родители смогут познакомиться со специальностями будущего.

Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике развивают региональный проект «Донбасс.Карьера», который призван помочь молодежи с трудоустройством.

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